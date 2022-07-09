Боррель: россия лишила пищи более 300 миллионов человек в мире

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля, из-за обострившейся войны россии* в Украине и глобального продовольственного кризиса 323 миллиона людей оказались на грани голода.
Об этом он сказал на министерской встрече «Группы двадцати» в Индонезии.
По его словам, захватническая война рф против Украины резко обостряет продовольственный кризис. Только за два года количество людей в мире, которые испытывают серьезную нехватку еды, удвоилось с 135 миллионов до пандемии COVID-19 до 276 миллионов в начале 2022 года и 323 миллионов сегодня. И война еще больше усугубила эту проблему.
Дипломат добавил, что в целом в мире 1,2 миллиарда человек, или каждый шестой житель Земли, находится в уязвимом положении. Доходы людей сейчас падают, в то время как растут цены на продукты питания и энергоносители.
Боррель предупредил, что ситуация будет ухудшатся, так как рф блокирует 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах. Это сознательная попытка использовать продовольствие как оружие войны не только против Украины, но и против наиболее уязвимых стран мира, отметил он.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!