Новые угрозы от Китая: ️США перенесли, но не отменили визит Нэнси Пелоси на Тайвань

В связи с ожидаемым визитом американского спикера на Тайвань китайские власти не перестают предупреждать о «вопиющих последствиях».

Эпопея с поездкой спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань продолжается. Соединенные Штаты сообщили, что посещение Тайваня высокопоставленным чиновником переносится, а не отменяется.

Китай снова предупредил США, что военные КНР «не будут сидеть сложа руки», если спикер все-таки прилетит на остров.

Последнее предупреждение было сделано во время регулярного брифинга МИД Китая.

Пресс-секретарь МИД Чжао Лицзянь заявил, что из-за статуса Нэнси Пелоси как «чиновника № 3 в правительстве США» ее посещение Тайваня грозит «вопиющими политическими последствиями».

При этом тайваньские СМИ озвучили новую дату визита спикера США на Тайвань — 2 августа.

«Курсор» информировал про сагу о самолете Нэнси Пелоси: спикер сделала официальное заявление. После угроз китайского пропагандиста о том, что самолет Пелоси могут сбить, если она прибудет на Тайвань, спикер опубликовала официальное заявление.

Напомним, что известный пост в Twitter с угрозами сбить самолет Спикера палаты представителей США удалил их автор, китайский активист и националист Ху Сицзинь.

Наш сайт информировал, что в сети появилось видео обстрела Тайваня, Китай назвал его «учебным». Ракетный обстрел китайскими властями назван учебным, однако на фоне предыдущих угроз расценен американскими и тайваньскими властями как угрожающий.