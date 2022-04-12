Бывший арабский депутат: РААМ станет крупнейшей арабской партией на выборах

Бывший член Кнессета Абдулмалик Дехамше, близкий к председателю партии РААМ, члену Кнессета Аббасу, говорит, что партия не заинтересована в новых выборах, но и не боится их.

Бывший депутат Абдулмалик Дехамше, который также является бывшим лидером Южного отделения Исламского движения и близок к председателю партии РААМ Мансуру Аббасу, заявил, что партия не хочет новых выборов, но и не боится их.

Во вторник в интервью арабо-израильскому телеканалу Hala TV Дехамше сказал, что своими политическими шагами Аббас полностью изменил историю Государства Израиль и вырвал ковер из-под ног израильских правых.

По словам Дехамше, впервые в истории Израиля арабы и арабские партии стали легитимным источником и партнерами в принятии решений.

По его мнению, эту тенденцию следует поддержать, и РААМ может помочь, позволив продолжить существование нынешнего правительства, поскольку существует вероятность того, что правые сформируют правительство без арабов и повернут колесо вспять.

Нынешней коалиции не хватает большинства в 61 голос, необходимого для функционирования правительства, после решения председателя коалиции Идит Сильман выйти из нее. Однако Кнессет еще не распущен, и коалиция все еще может принимать законы при поддержке оппозиции.

Курсор ранее писал, что Идит Сильман приехала за благословением к дочери равина Хаима Каневского. Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.

Также сообщалось, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию. Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.