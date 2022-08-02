Бывший депутат НДИ создает новую партию

Эли Авидар, который ранее активно выступал против того, чтобы допустить Нетаниягу к власти, объявил о создании партии «Свободный Израиль» и сейчас формирует списки.

Бывший депутат от партии «НДИ» Эли Авидар объявил о создании новой политической партии «Свободный Израиль», которая, по его словам, изменит систему управления и будет добиваться принятия своего главного закона — закона о недопущении обвиняемых политиков на пост премьер-министра.

«Пришло время для нового договора с обществом. Свободный от мошенников в политике», — написал Авидар в заявлении, объявляющем о создании его партии.

Впервые попав в Кнессет от партии «НДИ» в 2019 году, Авидар отошел от партии после того, как в июне прошлого года ему не дали пост министра. Позже его вернули в коалицию, предложив пост министра в канцелярии премьер-министра, который он также позже отверг как недостаточно влиятельный.

Авидар приобрел известность как лидер протеста против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, участвуя в еженедельных митингах у резиденции премьер-министра в Иерусалиме на улице Бальфур. Его главной политической целью в уходящем Кнессете было принятие закона, запрещающего обвиняемым политикам формировать правительство, что не позволило бы Нетаниягу — находящемуся под судом по обвинению в коррупции — вернуть себе прежнее место у власти.

«Все те, кто отказался принять законопроект об обвиняемых по уголовным делам, стали причиной свержения правительства перемен и продолжили политику правительства Нетаньяху по попранию гражданских прав», — говорит он.

Хотя Авидар все еще формирует свой партийный список и не называет имен кандидатов, представитель политика говорит, что в него войдут члены протестного движения.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что, согласно новому опросу, блок во главе с Нетаниягу сможет получить большинство. Опрос Института Директ Фолз, опубликованный сегодня вечером (воскресенье), за 93 дня до Дня избирателя, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, блок оппозиционных партий получил бы 61 место и сумел бы сформировать правое правительство.

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