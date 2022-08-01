Ганц пересмотрит призыв солдат в тюремную службу на фоне заявлений об изнасиловании

Министр обороны заявил, что до того момента, пока не будет проведено расследование обвинений в изнасиловании, солдаты срочной службы не будут допускаться к работе в тюрьмах.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что он пересмотрит многолетнее соглашение, позволяющее призывать солдат в Израильскую тюремную службу, после заявлений бывшей военнослужащей о том, что ее неоднократно насиловал палестинский заключенный из службы безопасности.

Ганц направил письмо министру общественной безопасности Омеру Бар-Леву, курирующему Тюремную службу, с требованием не допускать солдат срочной службы в одно отделение с палестинскими заключенными, осужденными за терроризм, до тех пор, пока не будет проведено расследование обвинений в изнасиловании.

«Я считаю, что служба, которая включает в себя работу с заключенными, находящимися под охраной, требует адекватной и всесторонней подготовки, а также глубокого понимания работы пенитенциарной службы, и поэтому необходимо рассмотреть вопрос о том, должны ли эту роль выполнять призывники, проходящие обязательную службу», — говорит Ганц.

«Также необходимо изучить, при каких условиях может осуществляться такая служба, и какие условия необходимы для поддержания их безопасности и физического благополучия», — добавляет Ганц.

В прошлом неоднократно поступали сообщения о том, что в тюрьме Гильбоа женщин-солдат «сводничали» с палестинским заключенным из службы безопасности, а одна из бывших военнослужащих в последние дни заявила, что она неоднократно подвергалась изнасилованию со стороны заключенного с ведома и по инициативе своего начальства.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании. Разоблачения о насилии в тюрьме продолжаются. Ранее служившие там сотрудники продолжают раскрывать подробности обстановки в тюрьме.