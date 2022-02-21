Бывший глава Моссада: Израиль должен держаться подальше от российско-украинского конфликта

Бывший глава Моссада Йоси Коэн предупредил, что Израиль не должен «подставлять наши головы под топор, не предназначенный для нас» в связи с российско-украинским конфликтом.

Бывший глава Моссада Йоси Коэн сослался на продолжающуюся напряженность между Россией и Украиной и сказал, что Израилю лучше не занимать какую-либо позицию и не «выбирать сторону».

На конференции «Макор Ришон» Коэн сказал: «Лучше тихо сидеть в углу. У нас есть тенденция подставлять голову под топоры, предназначенные не для нас. Это очень трудная и сложная международная кампания. Я хорошо знаю игроков на политической арене».

«Я выступаю за восстановление нормальных отношений с Турцией», — сказал Коэн, призвав к «полному закрытию операций ХАМАС в Турции».

В интервью бывший глава Моссада заявил, что «ядерное соглашение было бы стратегической ошибкой. Ирану нечего делать с ураном, который он обогащает и разбавляет, кроме как для военных целей».

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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