Бывший командир КСИР: Иран наносит постоянные удары по Израилю

Али Джафари утверждает, что многие операции и нападения КСИР на Израиль должны оставаться конфиденциальными.

Бывший командир Корпуса стражей исламской революции утверждает, что Иран наносит постоянные «удары» по государству Израиль.

«Сионистский режим и его чиновники лучше знают, какие удары они получили от Исламской Республики, некоторые из них даже еще в процессе», — заявил Али Джафари в интервью.

Джафари утверждает, что многие операции и нападения КСИР на Израиль должны храниться в тайне.

Ранее редакция Курсора сообщала, что официальный представитель российского МИД мария захарова рассказала о нанесенном ущербе аэропорту Дамаска, а также заявила, что Израиль нарушил нормы международного права.

Кроме того, наш сайт писал, что Сирия приостанавливает полеты в аэропорту Дамаска после удара по взлетно-посадочной полосе.