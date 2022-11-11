Часть солдат рф остались в Херсоне, переодевшись в гражданских

Сопротивление знает местонахождение всех переодетых оккупантов. Также об этом знают и ВСУ, заверили военные.

Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что не все оккупанты рф* сбежали из города и были вынуждены переодеться в гражданское.

Об этом Центр национального сопротивления написал в соцсети.

По данным украинского подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по свалкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты, отмечают представители Центра.

Они предупредили, что россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ.

Как отметили в Центе нацсопротивления, оставшиеся в Херсоне россияне обычные смертники, которым командование обещало «пути ухода». При этом сопротивление уверяет, что знает местонахождение всех переодетых оккупантов.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!