Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия

Украина уже более восьми месяцев сражается с российским агрессором за свою независимость и свободу. И в этой борьбе ее поддерживают многие страны. Партнеры предоставляют ВСУ различное вооружение и снабжение. Президент Украины Владимир Заленский ответил, когда Украине будет достаточно оружия, предоставленного Европой и США.

Об этом он заявил в интервью CNN .

«Ответ достаточно прост. Достаточно, когда уже не слышно взрывов. Достаточно, когда системы противовоздушной обороны гарантируют, что ракеты не попадут в землю или здания», — сказал Владимир Зеленский.

Сейчас страна продолжает запрашивать от партнеров оружие и боеприпасы, начиная от средств ППО и самолетов, до стрелкового оружия.

«Курсор» писал ранее, что Израиль готов поставлять Украине нелетальное оружие. Президент страны не уточнил, какое именно оружие страна поставит ВСУ, при этом отметил, что Иерусалим «анализирует ситуацию с использованием россией* беспилотников иранского производства».

Еще мы писали, что Соединенные Штаты Америки подготовили план противодействия захвату западных вооружений россией во время войны в Украине.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами. В частности сохраняется потребность в танках, например, Abrams и Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!