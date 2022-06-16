Чехия выделит новый пакет военной помощи Украине

В конце мая сообщалось, что Чехия намерена в ближайшее время отправить Украине дополнительные вооружения на сумму 600-700 млн крон (около 24-28 млн евро).

Правительство Чехии одобрило очередной транш военной помощи Украине на сумму более 8 миллионов крон (около 320 000 евро).

Сообщается, что Прага будет поставлять Киеву боеприпасы и средства химической защиты. Чешские власти намерены и в будущем оказывать военную помощь Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил накануне, что Чешская Республика была в числе первых стран, которые начали оказывать военную помощь Украине. Тяжелая военная техника уже доставлена. Прага направила Киеву военные поставки на сумму более 3,5 млрд крон (140 млн евро).

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!