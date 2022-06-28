Депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМом

Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

После огромного шума, поднятого внутри его собственной партии, член Ликуда Давид Амсалем взял назад свое заявление, сделанное ранее на этой неделе, о том, что исламистская партия РААМ может присоединиться к коалиции под руководством Ликуда при условии, что в блоке уже будет 61 другой член правого парламента.

Амсалем заявил на пленуме, что его высказывания в интервью 12 каналу были вырваны из контекста, признав при этом, что он мог бы выбирать слова более тщательно.

«РААМ и Объединенный список — антисионисты. Они не могут быть ни в одном правительстве», — заявляет Амсалем.

После предыдущих выборов Ликуд и его лидер Биньямин Нетаниягу активно «обхаживали» исламистскую партию, но их усилиям помешала крайне правая партия «Религиозный сионизм», которая отказалась войти в коалицию с арабской партией.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Кроме того, Курсор писал, что в РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство. Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.