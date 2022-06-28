В РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство

Председатель РААМ Мансур Аббас считает, что его партия может получить от семи до десяти мест на следующих выборах после роспуска Кнессета.

Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В интервью wazcam news24 Аббаса спросили, будет ли он партнером коалиции, сформированной министром внутренних дел Айелет Шакед, которая разговаривает с лидерами партий как коалиции, так и оппозиции и просит предоставить ей срок семь дней на проведение переговоров о формировании нового правительства без назначения новых выборов. Шакед сделала все возможное, чтобы предотвратить «воссоединение» семей жителей Палестинской автономии с израильскими арабскими гражданами в Израиле.

«На этот раз я приду и скажу, что моим условием присоединения к коалиции является назначение министра, который будет сотрудничать в этом вопросе [воссоединения семьи]», — ответил Аббас.

Аббас отметил, что «наши красные линии — это гражданские, национальные, религиозные права и права человека, и мы не откажемся от них».

«Не будет ситуации, в которой мы будем вынуждены отказаться от какого-либо права», — сказал он. Аббас добавил, что «вторжения в мечеть Аль-Акса являются незаконными и что РААМ делает все возможное, чтобы предотвратить их. Для нас это красная черта, и ее нельзя переходить».

Он потребовал вернуться к «статус-кво» в соответствии с опекой Иордании над Храмовой горой и упомянул, что у него запланирована встреча с королем Иордании Абдаллой II по этому вопросу.

Аббас сказал, что политическими целями РААМ является реализация полного и равного гражданства, и права израильских арабов, сохранение палестинской арабской идентичности и продолжение работы в качестве моста между палестинскими арабами и Израилем для установления мира и создания палестинского арабского государства в Иудее и Самарии, секторе Газа и в восточном Иерусалиме вместе с государством Израиля.

Аббас подчеркнул: «Мы не будем партнерами фашистов, расистов и людей, которые хотят силой отнять у нас наше основное право на полное политическое участие и осуществление наших прав». По его словам, РААМ — это партия, положившая конец 12-летнему пребыванию Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.

На прямой вопрос о присоединении к следующей коалиции Аббас сказал: «Мы не будем участвовать в правительстве, в котором мы не сможем защитить права нашего общества и добиться достижений и решения проблем, от которых страдает наше арабское общество». Он добавил, что «мы будем проводить наши политические шаги осторожно, мудро и логично. Кто бы ни уволил нас, мы уволим его, и мы доказали это (путем отстранения Нетаниягу от власти), и мне не нужно дополнительно разъяснять этот вопрос».

Ранее Курсор писал, что Кнессет распустят к полуночи среды, 29 июня. Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.

Курсор сообщал, что Бени Ганц заявил, что «я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу». Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».

Курсор информировал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля.

Также мы сообщали, что названа дата выборов: коалиция и оппозиция пришли к общему мнению.

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.