В РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство

Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.
Об этом сообщает 7Israel National News.
В интервью wazcam news24 Аббаса спросили, будет ли он партнером коалиции, сформированной министром внутренних дел Айелет Шакед, которая разговаривает с лидерами партий как коалиции, так и оппозиции и просит предоставить ей срок семь дней на проведение переговоров о формировании нового правительства без назначения новых выборов. Шакед сделала все возможное, чтобы предотвратить «воссоединение» семей жителей Палестинской автономии с израильскими арабскими гражданами в Израиле.
«На этот раз я приду и скажу, что моим условием присоединения к коалиции является назначение министра, который будет сотрудничать в этом вопросе [воссоединения семьи]», — ответил Аббас.
Аббас отметил, что «наши красные линии — это гражданские, национальные, религиозные права и права человека, и мы не откажемся от них».
«Не будет ситуации, в которой мы будем вынуждены отказаться от какого-либо права», — сказал он. Аббас добавил, что «вторжения в мечеть Аль-Акса являются незаконными и что РААМ делает все возможное, чтобы предотвратить их. Для нас это красная черта, и ее нельзя переходить».
Он потребовал вернуться к «статус-кво» в соответствии с опекой Иордании над Храмовой горой и упомянул, что у него запланирована встреча с королем Иордании Абдаллой II по этому вопросу.
Аббас сказал, что политическими целями РААМ является реализация полного и равного гражданства, и права израильских арабов, сохранение палестинской арабской идентичности и продолжение работы в качестве моста между палестинскими арабами и Израилем для установления мира и создания палестинского арабского государства в Иудее и Самарии, секторе Газа и в восточном Иерусалиме вместе с государством Израиля.
Аббас подчеркнул: «Мы не будем партнерами фашистов, расистов и людей, которые хотят силой отнять у нас наше основное право на полное политическое участие и осуществление наших прав». По его словам, РААМ — это партия, положившая конец 12-летнему пребыванию Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.
На прямой вопрос о присоединении к следующей коалиции Аббас сказал: «Мы не будем участвовать в правительстве, в котором мы не сможем защитить права нашего общества и добиться достижений и решения проблем, от которых страдает наше арабское общество». Он добавил, что «мы будем проводить наши политические шаги осторожно, мудро и логично. Кто бы ни уволил нас, мы уволим его, и мы доказали это (путем отстранения Нетаниягу от власти), и мне не нужно дополнительно разъяснять этот вопрос».
Ранее Курсор писал, что Кнессет распустят к полуночи среды, 29 июня. Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.
Курсор сообщал, что Бени Ганц заявил, что «я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу». Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».
Курсор информировал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля.
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Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.
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