Выборы в Израиле: Законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении

Кнессет проголосовал в первом чтении законопроект о роспуске Кнессета 24-го созыва и отправке Израиля на новые выборы.

На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Законодатели должны провести окончательное голосование на пленуме Кнессета в среду вечером, 29 июня.

Голосование состоялось рано утром во вторник после того, как законодатели от коалиции и оппозиции достигли соглашения о государственном финансировании политических кампаний во время предстоящих выборов, увеличив финансирование на одного члена Кнессета с 1,4 миллиона шекелей до 1,66 миллиона шекелей, что в сумме составит дополнительно 30 миллионов шекелей на политические кампании, в общей сложности до 200 миллионов шекелей.

Поздно вечером в понедельник обе стороны договорились принять законопроекты о роспуске к полуночи между средой и четвергом после длительного периода споров о том, когда состоятся выборы, и споров по процедурным вопросам.

Коалиция и оппозиция сузили возможные даты выборов до 25 октября и 1 ноября. Окончательно дата выборов должна быть согласована до вынесения законопроекта на голосование во втором и третьем чтениях.

Стороны также договорились, что предложение о запрете обвиняемому занимать пост премьер-министра, мера, направленная на то, чтобы помешать лидеру оппозиции и бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать новое правительство, не будет вынесено на голосование в ходе текущей сессии.

Ранее Курсор писал, что Кнессет распустят к полуночи среды, 29 июня. Коалиция и оппозиция достигли ряда договоренностей касательно законопроекта о роспуске Кнессета и проведении выборов.

Курсор сообщал, что Бени Ганц заявил, что «я сделаю все, чтобы не допустить альтернативного правительства Нетаниягу». Министр обороны уверен, что новая коалиция под руководством Нетаниягу — это худший вариант для Израиля, и он намерен «сделать все, чтобы предотвратить это».

Курсор информировал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля.

Также мы сообщали, что названа дата выборов: коалиция и оппозиция пришли к общему мнению.

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.