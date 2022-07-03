Депутат Ликуда пригрозил генпрокурору отстранением от должности

«Если она одобрит просьбу министра обороны Бенни Ганца о назначении следующего начальника штаба Армии обороны Израиля в сезон выборов, она будет «немедленно заменена»», — заявил Йоав Киш.

Член Ликуда Йоав Киш обратился с прямой угрозой к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре, заявив, что если она одобрит просьбу министра обороны Бенни Ганца о назначении следующего начальника штаба Армии обороны Израиля в сезон выборов, она будет «немедленно заменена», если его оппозиционная партия сформирует следующее правительство.

«Прямые последствия такого шага будут для нее и ее статуса», — говорится в заявлении Киша.

Ганц представил Бахарав-Миаре юридическое заключение о том, что назначение во время работы временного правительства — необычный шаг — является оправданным, подкрепив его, по его словам, секретной информацией.

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