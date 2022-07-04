Депутат Ликуда: В этот раз мы сокрушим левых

Депутат от партии Ликуд заявил, что результатом будущих выборов станет сокрушительная победа Ликуда, так как голоса партий «Тиква Хадаша» и «Ямина» перейдут его партии.

Бывший министр Аюб Кара (Ликуд) в понедельник выступил с интервью для Israel National News, предсказав победу блока Нетаниягу на выборах в Кнессет осенью этого года.

«Я возвращаюсь с Ликудом, и на этот раз мы собираемся сокрушить левых всей нашей силой, мы будем доминировать в правительстве и судебной системе Израиля. Мы дадим силу солдатам ЦАХАЛа и полицейским».

«И под «сокрушить левых» я имею в виду, что мы действительно снова будем править, а не просто быть в правительстве. Мы хотим, чтобы граждане Израиля, которые верят в государство, чувствовали себя хорошо, а все враги Израиля знали, что Израиль — государство еврейского народа во веки веков», — сказал друзский член Кнессета.

«Нынешнее правительство, если бы оно могло, сделало бы вещи намного хуже, чем изгнание [из Газы в 2005 году]».

Кара предсказал, что партия «Тиква Хадаша» не преодолеет избирательный порог, и эти голоса в конечном итоге «вернутся к правым».

«Голоса Беннета перейдут к Ликуду, и я верю, что мы создадим правительство, а затем к нему присоединятся другие партии, от которых мы будем менее зависимы», — заявил Кара.