Депутат Мерец: мы не будем свергать правительство

В четверг днем Ринави Зоаби написала письмо министру иностранных дел Яиру Лапиду, в котором сообщила, что планирует выйти из коалиции и не будет исполнять обязанности генерального консула в Шанхае.

В четверг депутат Мерец Мосси Раз признал, что был удивлен решением коллеги по Мерец Гайды Ринави Зоаби выйти из коалиции.

«Я прочитал ее письмо, я согласен с его содержанием — но я не согласен с сутью. Из-за всех этих проблем мы будем играть с огнем, который может привести Бен Гвира к власти?», — задался вопросом Раз.

«Я уверен, что мы будем говорить и делать все возможное, чтобы обеспечить стабильность правительства. Уверяю вас, это именно то, чего мы хотим, и именно то, что мы будем делать», — добавил он.

После выхода Зоаби из коалиции правительство Беннета будет иметь только 59 мест в Кнессете, что даст оппозиции абсолютное большинство.

Оппозиция намерена вынести законопроект о роспуске Кнессета на голосование в следующую среду.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.