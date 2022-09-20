Депутат от Ликуда рассказал, как хочет изменить должность генерального прокурора

Депутат от «Ликуда» Нир Баркат заявил, что хочет политизировать роль генерального прокурора, тем самым превратить беспартийный офис в «должность доверия».

Он заявил об этом во время выступления перед толпой партийных активистов, собравшихся в Тель-Авиве в понедельник вечером.

Этот шаг был одним из нескольких, предложенных бывшим мэром Иерусалима, которые предусматривают замену высокопоставленных государственных служащих политическими назначенцами.

«Нам нужно разделить роль генерального прокурора и превратить генерального прокурора в должность, пользующуюся доверием», — сказал Баркат.

Заняв восьмое место в списке «Ликуда» после августовских праймериз, Баркат присоединился к хору кандидатов от «Ликуда», которые призывают к судебной реформе, но колеблются в вопросе о том, как относиться к генеральному прокурору. Поскольку лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу в настоящее время находится под судом по трем отдельным делам о коррупции, судебная реформа стала ключевым вопросом на ноябрьских выборах в Израиле, и тон вокруг нее отражает политические разногласия между праворелигиозным блоком «Ликуда» и альянсом премьер-министра Яира Лапида против Нетаниягу.

Баркат сказал перед 3000 с лишним активистов, что следующей мишенью должна стать Генеральная прокуратура, которую курирует генеральный прокурор.

«Следующая реформа, которую необходимо провести, — это Государственная прокуратура», — сказал Баркат, отметив, что поведение прокуратуры «оставляет его без сна».

«Они нерегулируемы и представляют угрозу для системы управления. Там никто не отвечает за неудачи, за злоупотребление правосудием, за преследования и за несправедливости, происходящие в отношении общества и избранных им должностных лиц, которые часто заканчиваются ничем», — сказал он.

Баркат сказал, что должность генерального прокурора должна быть «должностью доверия», связанной с правительством, потому что она «критически важна для применения нашей политики». Он распространил свои комментарии на высокопоставленных государственных служащих, которые, по его словам, также должны быть политически связаны с правительством, чтобы обеспечить беспрепятственное осуществление политики.

«Мы заменим старших бюрократов на доверительные должности и поставим на их места старших бюрократов и менеджеров, приверженных нашему пути», — сказал Баркат, обвинив «левых» бюрократов в том, что они блокировали прежнюю правую реализацию политики при правительствах «Ликуда».

«В США, в Германии, во Франции в день прихода новой администрации тысячи бюрократов собирают вещи, встают со стульев и расходятся по домам. Там это естественно и принято, — заявил Баркат. — Только так можно контролировать и проводить политику, ради которой избирается правительство».

Высокопоставленный депутат от «Ликуда» также заявил, что хочет расширить политический контроль над методом отбора судей в Верховный суд.

«Революция, которую мы совершим, заключается в том, что судьи будут избираться представителями народа в Кнессете, и их мнение будет отражать мнение народа», — сказал Баркат.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ требует отстранить Идит Сильман от участия в выборах в составе Ликуда.