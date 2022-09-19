МЕРЕЦ требует отстранить Идит Сильман от участия в выборах в составе Ликуда

Заявление подали депутат Кнессета Габи Ласки и адвокат партии Ури Хаберман.

«Это грубое нарушение закона со стороны «Ликуда» и Сильман. Нетаниягу продолжает игнорировать израильский закон, к взяточничеству, мошенничеству и злоупотреблению доверием, мы также можем добавить ущерб чистоте», – заявили они.

Ранее мы рассказывали, что Идит Сильман официально подала в отставку и покинула партию «Ямина». Для сохранения возможности баллотирования с другой фракцией на выборах 1 ноября ей нужно было это сделать до 15 сентября, поэтому за несколько дней до этого она подала свое заявление об отставке спикеру Кнессета Мики Леви.

Согласно ожиданиям, ее включат в следующий список «Ликуда» после того, как она сотрудничала с этой партией несколько месяцев. Некоторые депутаты Кнессета хотели заблокировать выход Сильмана из фракции «Ямины», среди которых были депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская, член парламента от «Аводы» Эмили Моатти и депутаты от «Еш Атид» Боаз Топоровский и Моше Тур Паз.

Также «Курсор» сообщал о том, что, согласно опросу, если бы новые выборы провели сейчас, то Ликуду и его союзникам, среди которых ШАС, «Яадут а-Тора» и Религиозная сионистская партия, выиграли бы в общей сложности 62 места по сравнению с 61 местом в опросе прямых опросов на прошлой неделе. О других результатах опроса читайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно депутат Ликуда и открытый гей Амир Охана защитил желание Нетаниягу объединить партию Ноам с Религиозным сионизмом. Он пообещал, что не появится какой-либо закон или что-то другое против геев, что «отправит нас в прошлое».