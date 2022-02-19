Детей Трампа обязали дать показания по делу о мошенничестве

Судья Нью-Йорка постановил, что Дональд Трамп-младший и Иванка должны ответить на вопросы под присягой в рамках расследования семейного бизнеса.

Судья Нью-Йорка постановил, что бывший президент США Дональд Трамп и двое его взрослых детей должны ответить на вопросы под присягой в рамках гражданского расследования генерального прокурора штата в отношении бизнеса их семейной компании.

Судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене вынес решение в пользу генерального прокурора Летиции Джеймс, которая добивалась принудительных повесток в суд для получения показаний Трампа, его сына Дональда Трампа-младшего и дочери Иванки Трамп.

Энгорон сказал, что Джеймс имела «полное право» допросить Трампов после того, как обнаружила «многочисленные доказательства возможных финансовых махинаций». Энгорон приказал Трампам явиться на допрос в течение 21 дня.

Алан Футерфас, адвокат младших Трампов, отказался от комментариев. Адвокаты Дональда Трампа также не ответили на просьбу о комментарии.

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