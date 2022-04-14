Директор ЦРУ назвал убийства в Буче преступлениями

В своем первом публичном выступлении в качестве директора ЦРУ Уильям Дж. Бернс в четверг назвал убийства украинских гражданских лиц в Буче «преступлениями» и заявил, что россия* «нанесла себе огромный материальный и репутационный ущерб» после вторжения по приказу владимира путина семь недель назад.
Бернс, который общался с путиным в качестве посла США в россии, выступил с резким обвинением в адрес российского лидера и напомнил о более ранних российских злодеяниях.
«Я не сомневаюсь в жестокой боли и ущербе, которые путин может продолжать причинять Украине, или в необработанной жестокости, с которой применяется российская сила», — сказал Бернс во время подготовленного выступления в Технологическом институте Джорджии в Атланте.
«Преступления в Буче ужасны. Сцены разрушений в Мариуполе и Харькове печально напоминают картины, которые я видел в Грозном, в Чечне, будучи молодым дипломатом зимой 1994-95 годов: Сорок квадратных кварталов в центре города, сровненных с землей российскими обстрелами и бомбардировками, в результате которых погибли тысячи мирных жителей».
Комментарии Бернса совпали с более ранними оценками высокопоставленных чиновников администрации Байдена, включая президента Байдена, о том, что путин несет ответственность за военные преступления в Украине. В среду Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, заявила, что Соединенные Штаты, скорее всего, определят, что был совершен геноцид.
Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!