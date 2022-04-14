Директор ЦРУ назвал убийства в Буче преступлениями

Новый директор ЦРУ рассказал, что думает о российских действиях в Буче и конкретно о Путине. «Преступления в Буче ужасны. Сцены разрушений в Мариуполе и Харькове печально напоминают картины, которые я видел в Грозном, в Чечне».

В своем первом публичном выступлении в качестве директора ЦРУ Уильям Дж. Бернс в четверг назвал убийства украинских гражданских лиц в Буче «преступлениями» и заявил, что россия* «нанесла себе огромный материальный и репутационный ущерб» после вторжения по приказу владимира путина семь недель назад.

Бернс, который общался с путиным в качестве посла США в россии, выступил с резким обвинением в адрес российского лидера и напомнил о более ранних российских злодеяниях.

«Я не сомневаюсь в жестокой боли и ущербе, которые путин может продолжать причинять Украине, или в необработанной жестокости, с которой применяется российская сила», — сказал Бернс во время подготовленного выступления в Технологическом институте Джорджии в Атланте.

«Преступления в Буче ужасны. Сцены разрушений в Мариуполе и Харькове печально напоминают картины, которые я видел в Грозном, в Чечне, будучи молодым дипломатом зимой 1994-95 годов: Сорок квадратных кварталов в центре города, сровненных с землей российскими обстрелами и бомбардировками, в результате которых погибли тысячи мирных жителей».

Комментарии Бернса совпали с более ранними оценками высокопоставленных чиновников администрации Байдена, включая президента Байдена, о том, что путин несет ответственность за военные преступления в Украине. В среду Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам, заявила, что Соединенные Штаты, скорее всего, определят, что был совершен геноцид.