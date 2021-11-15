Дональд Трамп продал отель в Вашингтоне за $375 миллионов долларов

Компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization заключила сделку по продаже принадлежащего ей отеля в Вашингтоне за 375 млн долларов США.

В качестве покупателя выступила не менее известная компания, славящаяся отелями по всему миру — Hilton Group.

По окончанию сделки, после подписания всех необходимых документов, отель будет переименован в Waldorf Astoria.

Здание отеля было построено около 120 лет назад и расположено неподалеку от Белого дома. Изначально, вместо отеля в здании находилось большое почтовое отделение.

Также отмечается, что во времена президентства Дональда Трампа, гостиница пользовалась популярностью у представителей республиканской партии. Тем не менее, пока Трамп был на посту президента США, гостиница в общей сложности принесла убытков на сумму 70 миллионов долларов.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Лукашенко придумал, что делать с тысячами мигрантов на границе. Беларусь и государственная авиакомпания «Белавиа» предприняли шаги по деэскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе, в то время как ЕС анонсировал новые санкции против этой страны.

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