Два законопроекта прошли первое чтение в Кнессете

Правительство сегодня провело последнее заседание Кнессета перед тем, как уйти на предвыборные каникулы. В ходе заседания были приняты два закона, согласованных коалицией и оппозицией.

Законодательные акты, позволяющие судам выдавать запретительные судебные приказы, связанные с домашним насилием, с использованием GPS, а также обязывающие вести видеозапись при использовании полицией водометов для разгона толпы, прошли первое чтение, став последними двумя законодательными актами Кнессета перед уходом на предвыборные каникулы во вторник.

Оба законопроекта были частью длинного списка законов, согласованных коалицией и оппозицией в рамках их усилий по закрытию 24-го Кнессета Израиля и отправке страны на выборы 1 ноября.

Кнессет может вновь собраться во время предстоящего перерыва, если его созовет правительство или не менее 25 депутатов, о чем сегодня днем объявил комитет Палаты представителей.

Если Комитет по соглашениям, состоящий из одного представителя коалиции и одного представителя оппозиции, согласится продолжать вносить эти законопроекты, они могут быть приняты во втором и третьем чтениях во время перерыва.

В качестве альтернативы, поскольку они прошли первое чтение до наступления перерыва во вторник, законопроекты будут заморожены и могут быть рассмотрены следующим составом Кнессета, минуя большую часть законодательной волокиты, через которую они уже прошли.

Курсор ранее писал, что названы законопроекты, включенные в повестку дня заседания Кнессета. Стало известно о том, что законопроект о финансировании метро Тель-Авива и закон, позволяющий Израилю присоединится к Программе безвизового режима США, не внесены в повестку дня.