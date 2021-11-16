Джо Байден подписал закон об инфраструктуре на 1 триллион долларов

Законопроект предусматривает финансирование ремонта мостов и дорог, создание сети зарядки электромобилей и расширение высокоскоростного доступа в Интернет.

Президент США Джо Байден в понедельник на церемонии в Белом доме подписал закон об инфраструктуре на сумму 1 триллион долларов.

Об этом пишет DW.

Это самая крупная инвестиция в инфраструктуру США за более чем полвека. Это также стало поворотным моментом в Вашингтоне, поскольку закон был редким достижением обеих партий.

«Мы слышали бесчисленное количество речей», — сказал Байден, выступая на Южной лужайке, — «но сегодня мы, наконец, добились этого».

Законопроект Байдена об инфраструктуре предусматривает финансирование ремонта мостов и дорог, а также замену свинцовых водопроводных труб, создание сети зарядки электромобилей и расширение высокоскоростного доступа в Интернет.

Он представляет собой самую важную инвестицию в инфраструктуру в Соединенных Штатах со времен федеральной сети автомагистралей при администрации Эйзенхауэра в 1950-х годах.

Курсор также писал, что большинство израильтян считают, что Байден хуже для Израиля, чем Трамп. Опрошенные израильтяне оценили отношения между США и Израилем в 6,46 балла из 10, при этом только 35% оценили их как хорошие. В этом году этот показатель является самым низким с момента избрания Трампа президентом. В прошлом году оценка составляла 8,05 из 10, при этом 67% назвали отношения хорошими.

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