Эдельштейн заявил, что не будет баллотироваться на пост главы Ликуда

Юлий Эдельштейн, второй в списке Ликуда депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы Ликуда перед критически важными для Израиля выборами.

После многих месяцев публичных заявлений о том, что он будет бороться за пост главы оппозиционной партии Ликуд, депутат Юлий Эдельштейн пошел на попятную и заявил, что не будет бросать вызов многолетнему председателю партии Биньямину Нетаниягу перед предстоящими выборами.

«Куда бы я ни шел, я всегда ставил движение Ликуд на первое место», — говорится в заявлении Эдельштейна. «Сейчас, когда нам предстоят критические для государства Израиль выборы, я не могу втягивать Ликуд во внутреннюю борьбу, и поэтому я решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии на предстоящих выборах».

«Это решение проистекает из желания объединиться и победить. На этих выборах мы изменим ситуацию и будем действовать по-другому», — добавляет он. «Вместе с председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу я приведу к победе национального лагеря на выборах и к формированию полноценного правого правительства».

Эдельштейн ранее уже заявлял о своей кандидатуре на замену Нетаниягу , ссылаясь на то, что последний не смог сформировать правое правительство на четырех выборах подряд.