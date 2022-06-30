Эдельштейн заявил, что не будет баллотироваться на пост главы Ликуда

После многих месяцев публичных заявлений о том, что он будет бороться за пост главы оппозиционной партии Ликуд, депутат Юлий Эдельштейн пошел на попятную и заявил, что не будет бросать вызов многолетнему председателю партии Биньямину Нетаниягу перед предстоящими выборами.
«Куда бы я ни шел, я всегда ставил движение Ликуд на первое место», — говорится в заявлении Эдельштейна. «Сейчас, когда нам предстоят критические для государства Израиль выборы, я не могу втягивать Ликуд во внутреннюю борьбу, и поэтому я решил отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии на предстоящих выборах».
«Это решение проистекает из желания объединиться и победить. На этих выборах мы изменим ситуацию и будем действовать по-другому», — добавляет он. «Вместе с председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу я приведу к победе национального лагеря на выборах и к формированию полноценного правого правительства».
Эдельштейн ранее уже заявлял о своей кандидатуре на замену Нетаниягу , ссылаясь на то, что последний не смог сформировать правое правительство на четырех выборах подряд.
Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.
Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.