Экс-председатель Верховного суда: Нетаниягу попросил меня поговорить с генеральным прокурором о сделке по признанию вины

Барак заявил, что в последние месяцы высокопоставленные лица в партии Нетаниягу «Ликуд» просили его начать переговоры с Мандельблитом.

Бывший председатель Верховного суда Аарон Барак утверждает, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу попросил его поговорить с генеральным прокурором Авихаем Мандельблитом о возможном признании вины в процессе по делу о взяточничестве бывшего премьера.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Я не буду отрицать, что когда я обращался к Мандельблиту, я всегда думал о вкладе Биньямина Нетаниягу в развитие страны. Он был одним из величайших защитников израильской системы правосудия, вплоть до своего суда», — сказал Барак.

«Я спросил их, послал ли их Нетаниягу, они отрицали это», — говорит он. «Недавно я получил личное обращение от Нетаниягу и решил не оставаться безучастным».

Курсор ранее сообщал, что сотни людей протестуют возле дома генерального прокурора против возможной сделки по признанию вины Нетаниягу. Несколько сотен человек протестуют возле дома генерального прокурора Авихая Мандельблита в Петах-Тикве после сообщений о том, что он ведет переговоры с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу о возможном соглашении о признании вины по делу о коррупции бывшего премьер-министра.

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