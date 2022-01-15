Сотни людей протестуют возле дома генерального прокурора против возможной сделки по признанию вины Нетаниягу

21:13, 15 января 2022
Политика, Новости Израиля, Zahav
Биньямин Нетаниягу фото
Биньямин Нетаниягу
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

В сети появились кадры с места событий.

Несколько сотен человек протестуют возле дома генерального прокурора Авихая Мандельблита в Петах-Тикве после сообщений о том, что он ведет переговоры с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу о возможном соглашении о признании вины по делу о коррупции бывшего премьер-министра.

Об этом пишет Times Of Israel.

Демонстранты выступают против такого соглашения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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