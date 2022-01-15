Сотни людей протестуют возле дома генерального прокурора против возможной сделки по признанию вины Нетаниягу

Несколько сотен человек протестуют возле дома генерального прокурора Авихая Мандельблита в Петах-Тикве после сообщений о том, что он ведет переговоры с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу о возможном соглашении о признании вины по делу о коррупции бывшего премьер-министра.

Об этом пишет Times Of Israel.

Демонстранты выступают против такого соглашения.

בפתח תקווה, סמוך לביתו של היועמ»ש מנדבליט, מתקיימת הפגנה נגד חתימה על הסדר טיעון עם נתניהו@ittaishick pic.twitter.com/jbO8nNWV6k — כאן חדשות (@kann_news) January 15, 2022

Ранее редакция Курсора сообщала, что Мансур Аббас раскритиковал Нетаниягу в связи с требованием продолжить посадку деревьев в Негеве. Председатель «РААМ» Мансур Аббас во вторник вечером обрушился с критикой на лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу в связи с требованием «РААМ» прекратить посадку деревьев в бедуинских деревнях на юге страны.

Кроме того, мы писали, что Верховный суд одобрил обыск телефонов бывших помощников Нетаниягу. Верховный суд во вторник разрешил полиции обыскать телефоны двух помощников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, обвиняемых в попытке запугать ключевого свидетеля судебного процесса против их бывшего начальника, несмотря на то, что предыдущий обыск был проведен незаконно.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.