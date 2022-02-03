Экс-президент Кацав дал свое первое интервью после заключения

Уроженец Ирана Кацав, осужденный за изнасилование, раскритиковал тегеранский режим в интервью на персидском языке, которое выйдет в эфир в воскресенье на Iran International.

Бывший президент Израиля и осужденный за сексуальное преступление Моше Кацав в среду дал интервью Iran International, новостному изданию, отождествляемому с политической оппозицией Ирана.

Об этом пишет Times of Israel.

В предварительной версии интервью, которое, как ожидается, выйдет в эфир в полном объеме в воскресенье, иранский интервьюер, говорящий на персидском языке, цитирует Кацава, говорящего, что он «все еще верит, что настанет день, когда отношения между Израилем и Ираном снова станут дружественными».

В 30-секундном тизере бывший президент представлен как человек, родившийся под псевдонимом в еврейском квартале города Язд в Иране, выросший в Тегеране и переехавший в Израиль со своей семьей в возрасте пяти лет.

Интервьюер процитировал слова Кацава о том, что иранский режим стал опасно разрушительным и стремится уничтожить все надежды на мир в регионе.

В полном интервью Кацав, как сообщается, расскажет о встрече, которую он провел, будучи президентом (2000-2007), с президентом Ирана Мохаммадом Хатами (1997-2005), о том как пожал ему руку и расскажет о городе Йезд, где он родился.

Это будет первое интервью Кацава с тех пор, как он был заключен в тюрьму более десяти лет назад.

Кацав был осужден за изнасилование и другие сексуальные преступления в 2010 году. Он был освобожден из тюрьмы с ограничительными условиями в декабре 2016 года, отбыв пять лет из семилетнего тюремного срока в тюрьме Маасиягу в Рамле.

Курсор ранее писал, что Иран создал поддельную еврейскую группу в Facebook во время войны в Газе в мае. В попытке подогреть напряженность между палестинцами и израильтянами во время майской войны между Израилем и ХАМАС иранское подразделение по дезинформации якобы создало кампанию в Facebook, которая проводилась на нескольких платформах социальных сетей, направленных против националистически настроенных и ультраортодоксальных евреев в Израиле.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.