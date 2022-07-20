Эксперты назвали самые миролюбивые и немиролюбивые страны

В целом на место страны в рейтинге миролюбия влияет наличие конфликтов или войн на их территории, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, политическая нестабильность и прочие факторы.

Специалисты из Института глобальной экономики и мира составили рейтинг самых миролюбивых стран. Он называется Global Peace Index и составляется каждый год. В 2022 году Израиль попал на 134 место из 163. Примечательно, что россия*, которая начала полномасштабную войну 24 февраля, находится на 160-м месте, а Украина на 153-м.

На место страны в рейтинге влияет наличие конфликтов и войн, которые ведутся на их территории, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, отношения с соседями и прочие факторы.

Важно, более высокий статус страны в индексе миролюбия говорит о том, что ее чаще рекомендуют туристам.

Уже который год подряд на первом месте стоит Исландия. В целом первая десятка выглядит так:

Исландия Новая Зеландия Ирландия Дания Австрия Португалия Словения Чехия Сингапур Япония

А вот десятка наиболее немиролюбивых стран следующая:

Афганистан Йемен Сирия Россия Южный Судан Демократическая Республика Конго Ирак Сомали Центральная Африканская Республика Судан

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.