Эксперты назвали самые миролюбивые и немиролюбивые страны

Специалисты из Института глобальной экономики и мира составили рейтинг самых миролюбивых стран. Он называется Global Peace Index и составляется каждый год. В 2022 году Израиль попал на 134 место из 163. Примечательно, что россия*, которая начала полномасштабную войну 24 февраля, находится на 160-м месте, а Украина на 153-м.
На место страны в рейтинге влияет наличие конфликтов и войн, которые ведутся на их территории, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, отношения с соседями и прочие факторы.
Важно, более высокий статус страны в индексе миролюбия говорит о том, что ее чаще рекомендуют туристам.
Уже который год подряд на первом месте стоит Исландия. В целом первая десятка выглядит так:
- Исландия
- Новая Зеландия
- Ирландия
- Дания
- Австрия
- Португалия
- Словения
- Чехия
- Сингапур
- Япония
А вот десятка наиболее немиролюбивых стран следующая:
- Афганистан
- Йемен
- Сирия
- Россия
- Южный Судан
- Демократическая Республика Конго
- Ирак
- Сомали
- Центральная Африканская Республика
- Судан
Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.
Также Курсор сообщал, что были названы условия для завершения войны в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!