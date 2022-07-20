Эксперты назвали самые миролюбивые и немиролюбивые страны

15:02, Сегодня
Политика, Мировые новости, Общество
глобус фото
Фото: pixabay.com

В целом на место страны в рейтинге миролюбия влияет наличие конфликтов или войн на их территории, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, политическая нестабильность и прочие факторы.

Специалисты из Института глобальной экономики и мира составили рейтинг самых миролюбивых стран. Он называется Global Peace Index и составляется каждый год. В 2022 году Израиль попал на 134 место из 163. Примечательно, что россия*, которая начала полномасштабную войну 24 февраля, находится на 160-м месте, а Украина на 153-м.

На место страны в рейтинге влияет наличие конфликтов и войн, которые ведутся на их территории, уровень преступности, количество беженцев, терроризм, отношения с соседями и прочие факторы.

Важно, более высокий статус страны в индексе миролюбия говорит о том, что ее чаще рекомендуют туристам.

Уже который год подряд на первом месте стоит Исландия. В целом первая десятка выглядит так:

  1. Исландия
  2. Новая Зеландия
  3. Ирландия
  4. Дания
  5. Австрия
  6. Португалия
  7. Словения
  8. Чехия
  9. Сингапур
  10. Япония

А вот десятка наиболее немиролюбивых стран следующая:

  1. Афганистан
  2. Йемен
  3. Сирия
  4. Россия
  5. Южный Судан
  6. Демократическая Республика Конго
  7. Ирак
  8. Сомали
  9. Центральная Африканская Республика
  10. Судан

Ознакомиться с полным отчетом можно по ссылке.

Также Курсор сообщал, что были названы условия для завершения войны в Украине. 

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

 

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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