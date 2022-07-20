Беннет: Нельзя нарушать баланс с россией

Нафтали Беннет предупредил во время обсуждения войны в Украине, что Израилю нужно сохранить свою свободу действий в Сирии.

На заседании Кабинета министров, в ходе которого министры получили всесторонний обзор войны в Украине, заместитель премьер-министра Нафтали Беннет предостерег от пренебрежения интересами Израиля в отношении россии*, сообщает 13-1 канал, пишет 7Israel National News.

В отзыве, полученном министрами, среди прочего затрагивался вопрос чувствительности по отношению к россии во всем, что касается свободы действий в небе Сирии. В нем также говорилось о попытках российского правительства ограничить деятельность Еврейского агентства в стране и тем самым сократить иммиграцию евреев в Израиль.

Некоторые министры, присутствовавшие на встрече, сообщили, что существует реальная обеспокоенность решением российских властей не разрешать евреям покидать страну из-за состояния ее отношений с Израилем.

Беннет вмешался во время дебатов, сказав: «Следует отметить, что шаги, которые мы предпринимаем против Украины, не игнорируют наши интересы по отношению к русским. Нам нужно обратить внимание на этот баланс, чтобы не привести к нарушение нашей свободы действий в Сирии».

Вопрос о попытках россии сократить иммиграцию в Израиль очень беспокоит политический эшелон, и поэтому этот вопрос обсуждался кабинетом политической безопасности.

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