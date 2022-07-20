Названы условия для возможного завершения войны в Украине

Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Кроме этого, мало кто может спрогнозировать, как война в Украине отразится на международном порядке и когда в Европе настанет мир. Об этом рассуждает и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт на страницах The Washington Post.

Многие аналитики считают, что война в Украине, вероятно, будет длится годами. В результате этого конфликта Украина будет опустошена, а россия сильно ослаблена. Однако все войны заканчиваются. Также существует набор условий, при которых может завершиться война.

Первое условие – перемены в российской федерации. Эта война президента владимира путина. Он лично принимал решение о войне в Украине, потому что он хочет восстановить «Великую Россию». Он одержим этой идеей. Он полагался на пропаганду и интенсивные репрессии, чтобы мобилизовать поддержку вторжения в Украины и снизить уровень критики среди россиян.

Война в Украине длится уже почти шесть месяцев, но при этом какие-либо территориальные достижения даются россиянам все сложнее. Путин может дать согласие на прекращение огня или, как второй вариант, временно и стратегически удовлетвориться меньшим, но это может быть только для отвода глаз. Путин сделает все, чтобы довести войну до завершения, которое, как он считает, отвечает большим амбициям российской федерации.

Кроме этого, никто не знает, кто может стать преемником путина. Также маловероятно, что преемник будет разделять его одержимость по Украине. Перспектива крепкого мира может возникнуть лишь тогда, кода путин уйдет.

Второе условие – формирование фундамента стабильности и безопасности Украины. Если Украина станет неудавшимся государством, без функционирующей экономики и институтов, с расколотым обществом, то о мире можно будет забыт на долгое время.

Если в Украине воцарится хаос, то даже у преемника путина может появиться желание продолжить войну, а вот Европу и США могут ослабить поддержку Украины.

Все эксперты отмечают, что военная поддержка Украины имеет огромное значение, но готовность ЕС выполнить свое обязательство открыть двери для членства будет важнее в будущем. Вступление в ЕС — сложный процесс, но для Украины вхождение в ЕС поможет стать стабильным и устойчивым государством. Кроме этого , Украине нужны большие инвестиции и поддержка, чтобы восстановить страну.

Бильдт отметил, что конфликт в Украине длится уже в течение двух десятилетий, а сейчас находится в острой опасной и решающей кинетической фазе. Европа и мировые страны должны брать финансовые, экономические и политические обязательства, чтобы точно гарантировать, что Украина сможет отразить российскую угрозу и превратится в сильную и процветающую страну.

Ранее Курсор писал, что путин готовит новые ядерные угрозы. Эксперты считают, что президент рф владимир путин может угрожать ядерным оружием или его применение, чтобы реализовать свои цели.

Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

Ранее наш сайт писал, что израильский офицер рассказал, почему рф обстреливает гражданские объекты Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что стало известно, как российская армия пытается «выманить» HIMARS и M270 у ВСУ.

Еще напомним, что эксперт рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление.