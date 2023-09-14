Эксперты рассказали, почему путин и Ким Чен Ын молчат о снарядной сделке и чем это чревато

Чем закончилась резонансная встреча диктатор общественности так и не рассказали.

После визита Ким Чен Ына в россию* многие ожидали объявления о заключении ряда сделок о вооружении, однако они так и не были подписаны. О договоренностях москва и пхеньяна практически ничего неизвестно, и это при том, что очевидно, что владимир путин просил коллегу о поставках северокорейских боеприпасов для нужд российской армии в Украине.

Об этом пишет газета The New York Times.

Во время визита в рф диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что они с путиным достигли "удовлетворительного соглашения" по "немедленным вопросам сотрудничества". Что именно стоит за этими словами, неясно - стороны не раскрывают детали договоренностей, если они касаются оружия, ведь торговля оружием с КНДР и предоставление ей военных технологий является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. За этот документ, к слову, голосовала и сама россия, что еще раз показывает, чего стоит слово страны-террориста.

Представитель Государственного департамента в Вашингтоне Мэтью Миллер, охарактеризовал встречу так, что глава кремля "умоляет Ким Чен Ына о помощи". Однако не только россия обращается за помощью к Корейскому полуострову, отмечает NYT. Дело в том, что Южная Корея в течение нескольких месяцев доставляла большое количество артиллерийских снарядов в США. Она настаивает, что не поставляет никакого летального оружия непосредственно в Украину, но ее поставки в Штаты так или иначе позволяют высвободить американские запасы, которые потом получает Украина. Этот факт, естественно, очень беспокоит моску.

Еще одной причиной, почему москва и Пхеньян и дальше будут молчать о таких договоренностях состоит в том, что путин понимает, что это станет толчком к предоставлению еще большего количества ракет Украине.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.