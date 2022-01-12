Элькин и Беннет поругались на заседании кабинета министров по коронавирусу

Зеэв Элькин повысил голос на Беннета и заявил, что он проводит заседания по коронавирусу «ради галочки».

Во вторник вечером на заседании кабинета министров по коронавирусу, которое проходило на базе «Кирия» в Тель-Авиве, разгорелась словесная конфронтация.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Инцидент начался с того, что министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин («Тиква Хадаша») попытался задать несколько вопросов премьер-министру Нафтали Беннету, а Беннет, в свою очередь, попытался заставить Элькина замолчать.

Элькин сказал, что для того, чтобы представлять политику правительства, он должен понимать каждую деталь, и повысил голос. Премьер-министр сказал Элькину: «Не повышай голос, задавай вопросы, нет проблем, но ты не должен повышать голос».

Элькин набросился на Беннета и сказал ему: «Если вы проводите заседание только для того, чтобы сказать, что вы провели заседание, то в этом нет необходимости. Не удивляйтесь, что общественность не понимает, если я тоже не получаю ответов».

В начале встречи Беннет обратился к министрам с просьбой: «Будьте коллегиальны. Неверно говорить, что существует путаница и проблематичная информация».

Министерство здравоохранения попросило министров кабинета рекомендовать гражданам Израиля не выезжать за границу и не собираться, если в этом нет необходимости. Однако никакого конкретного решения на заседании кабинета не было принято.

Курсор ранее писал, что Беннет заявил, что текущая волна COVID-19 затронет от 2 до 4 миллионов израильтян. Призывая граждан к терпению и пониманию, премьер-министр Нафтали Беннет предупреждает, что в ходе нынешней волны COVID-19, вероятно, будут заражены 2-4 миллиона израильтян.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.