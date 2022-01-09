Беннет: текущая волна COVID-19 затронет от 2 до 4 миллионов израильтян

Беннет заявил, что правительство работает над тем, чтобы и дальше находить решения текущих проблем.

Призывая граждан к терпению и пониманию, премьер-министр Нафтали Беннет предупреждает, что в ходе нынешней волны COVID-19, вероятно, будут заражены 2-4 миллиона израильтян.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Я понимаю разочарование и прислушиваюсь к нему», — пишет Беннет в Facebook.

Беннет говорит, что информация, представленная кабинету министров ранее сегодня, говорит о вероятности того, что «в общей сложности 2-4 миллиона граждан будут инфицированы во время этой нынешней волны».

Премьер-министр пишет, что правительство работает над тем, чтобы и дальше находить решения текущих проблем: «Я слушаю о бедственном положении, о длинных очередях и высоких ценах на анализы», — говорит он. «Мы работаем над тем, чтобы облегчить ситуацию, насколько это возможно, но нам всем потребуется терпение и стойкость».

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