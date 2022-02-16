Эрдоган: Визит Герцога пойдет на пользу турецко-израильским отношениям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предстоящий визит в Анкару президента Израиля Исаака Герцога будет полезен для двух стран.
Эрдоган сказал журналистам, что он приветствует визит Герцога, заявив, что «такой шаг будет полезен для отношений между Турцией и Израилем».
Офис Герцога подтвердил вчера, что президент планирует посетить Турцию в следующем месяце, поскольку отношения между двумя странами налаживаются.
Сегодня в Израиль направляется делегация турецких чиновников, чтобы начать предварительное планирование поездки, и, по слухам, в нее входят Ибрагим Калин, главный советник Эрдогана, а также заместитель министра иностранных дел.
Курсор ранее писал, что официальная турецкая делегация посетит Израиль на этой неделе. Согласно совместному релизу Канцелярии Президента и Министерства иностранных дел, визит высокопоставленной делегации является ответным по отношению к визиту главы Министерства иностранных дел Израиля в Турцию в декабре прошлого года
Кроме того, Моссад сорвал более десяти заговоров против израильтян в Турции. Моссад последние два года активно занимался защитой граждан Израиля в Турции — агентство занималось защитой израильтян от террористических атак «Исламского государства»
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