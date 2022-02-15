Официальная турецкая делегация посетит Израиль на этой неделе

Согласно совместному релизу Канцелярии Президента и Министерства иностранных дел, визит высокопоставленной делегации является ответным по отношению к визиту главы Министерства иностранных дел Израиля в Турцию в декабре прошлого года

Официальная делегация из Турции прибудет в Израиль на этой неделе в рамках подготовки к запланированному визиту президента Ицхака Герцога и с целью обсуждения отношений между двумя странами.

В состав турецкой делегации входят пресс-секретарь и главный советник президента Турции Ибрагим Калин и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Энал.

В ходе визита две официальные стороны встретятся с Генеральным директором Министерства иностранных дел Алоном Ушпизом, Генеральным директором Канцелярии Президента Израиля Эялем Швики, а также с высокопоставленными сотрудниками Министерства иностранных дел и Канцелярии Президента Израиля.

Согласно совместному релизу Канцелярии Президента и Министерства иностранных дел, визит высокопоставленной делегации является ответным по отношению к визиту главы Министерства иностранных дел Израиля в Турцию в декабре прошлого года, во время которого начался диалог относительно визита Президента и отношений между двумя странами.

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