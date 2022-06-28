Эрдоган встретится с Байденом и обсудит войну россии с Украиной

Президент Турции заявил о том, что после разговора с американским лидером он согласился на очную встречу. Темами для обсуждения станут война в Украине и вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что встретится с президентом США Джо Байденом в кулуарах саммита НАТО в Мадриде для переговоров о вторжении россии в Украину.

Аналитики считают, что эта встреча может сыграть решающую роль в снятии сопротивления Турции предложениям Швеции и Финляндии присоединиться к западному оборонному альянсу в ответ на войну.

После избрания Байдена у двух лидеров были прохладные отношения из-за обеспокоенности США правами человека при Эрдогане. Последний раз президенты США и Турции встречались в октябре в кулуарах саммита G20 в Риме.

«Мы говорили с господином Байденом сегодня утром, и он выразил желание встретиться сегодня вечером или завтра. Я сказал, что это возможно», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выступал перед журналистами перед вылетом в Мадрид для переговоров, которые начнутся со встречи с лидерами двух северных стран и генеральным секретарем НАТО.

Эрдоган сказал, что хочет увидеть результаты подготовительных переговоров, которые состоялись в понедельник в Брюсселе, прежде чем решить, сделали ли Швеция и Финляндия достаточно, чтобы снять его возражения против их членства в военном альянсе.

Турция является членом НАТО и может наложить вето на заявки обеих стран на саммите.

Курсор ранее писал, что США раскритиковали Израиль в СБ ООН в преддверии визита Байдена. Заместитель посла США Ричард Миллс рассказал о недавних убийствах Али Хасана Харба и Ширин Абу Акле, а также о запланированных выселениях из Масафер-Ятта.