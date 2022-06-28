США раскритиковали Израиль в СБ ООН в преддверии визита Байдена

Заместитель посла США Ричард Миллс рассказал о недавних убийствах Али Хасана Харба и Ширин Абу Акле, а также о запланированных выселениях из Масафер-Ятта.

США осудили Израиль за его обращение с палестинцами, выступив с резкой критикой его действий в Совете Безопасности ООН и предупредив, что напряженность на местах «ощутима и опасна».

Заместитель посла США Ричард Миллс особо отметил смерть от ножевых ранений 27-летнего Али Хасана Харба во время насильственного инцидента между израильтянами и палестинцами недалеко от города Ариэль.

Полиция арестовала двух израильтян в связи с их возможной причастностью к инциденту.

США «сожалеют об эскалации насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев, в том числе о смерти Али Хасана Харба, палестинца на Западном берегу, который был убит на сельскохозяйственных землях своей семьи», — заявил Миллс Совету Безопасности ООН в Нью-Йорке во время его ежемесячных дебатов по израильско-алестинскому конфликту.

«Мы принимаем к сведению отчет УКГВ от мая 2022 года, в котором говорится, что более 1000 палестинцев были ранены боевыми патронами, выпущенными израильскими войсками в 2021 году, что в семь раз превышает количество раненых боевыми патронами в предыдущем году», — сказал Миллс.

Он сослался на запланированную поездку президента США Джо Байдена в Израиль 13 июля и сказал, что американский лидер «встретится с израильским и палестинским лидерами, чтобы призвать к спокойствию и изучить способы продвижения равных мер безопасности, свободы и возможностей как для израильтян, так и для палестинцев».

«Нынешняя администрация США продолжает подтверждать свою решительную поддержку решения о создании двух государств, которое остается лучшим способом обеспечить будущее Израиля как демократического и еврейского государства наряду с суверенным, жизнеспособным палестинским государством», — сказал Миллс.

Описывая существующую напряженность на местах, он сосредоточил внимание главным образом на действиях Израиля, предстоящем выселении более 1000 палестинцев из незаконных скотоводческих деревень на холмах Южного Хеврона, расположенных в зоне обстрела ИДФ 918 .

«Мы также глубоко обеспокоены возможными выселениями в Масафер-Ятта, которые были поддержаны Верховным судом Израиля, — сказал Миллс. — Мы призываем не допускать этих выселений», — добавил он.

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