ЕС поддерживает новые санкции, направленные против поставок Ираном беспилотников в россию

Евросоюз 16 декабря ввел новый пакет санкций против *москвы, включая ограничение экспорта двигателей для беспилотников в россию или такие страны, как Иран, которые хотят поставлять кремлю оружие.

Об этом сообщили на сайте Европейского Совета.

«Это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт двигателей для беспилотников в рф и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в россию», — сказано в заявлении Европейского совета.

В ЕС заявили, что санкции ударили по военно-промышленному комплексу россии, а также по лицам и группам, которые нападают на украинских мирных жителей или похищают детей.

Эта мера была частью девятой волны санкций, введенных ЕС против россии с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале. Новый пакет был призван еще больше ограничить способность москвы вести войну.

Новые меры включали в себя добавление почти 200 физических и юридических лиц в черный список замораживания активов и запрета на выдачу виз.

«Сюда входят российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и оборонно-промышленные компании, депутаты государственной думы и совета федерации, министры, прокси-власти россии на оккупированных территориях Украины и политические партии среди прочих», — говорится в сообщении ЕС.

Три банка, в том числе Всероссийский банк развития регионов, подверглись нападению, чтобы «еще больше парализовать путинские банкоматы». Еще четырем российским телеканалам запретили вещание в блоке.

Что касается более широких экономических санкций, новые инвестиции ЕС в российский горнодобывающий сектор были запрещены, за исключением «некоторых видов сырья».

Экспорт большего количества товаров «двойного назначения», которые могли бы служить военным усилиям москвы, также был запрещен, а фирмам ЕС было запрещено предлагать такие услуги, как исследования рынка и реклама. Новые санкции были введены после того, как россия провела очередную волну ударов по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

«Курсор» сообщал, что глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!