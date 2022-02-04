ЕС подготовил «жесткие» санкции против России

В четверг Кремль обвинил Вашингтон в игнорировании его призывов ослабить противостояние, на следующий день после того, как Соединенные Штаты объявили, что направят почти 3 тысячи дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию.

Европейский Союз подготовил «надежный и всеобъемлющий» пакет санкций, которые будут введены против России, если она продолжит агрессию в отношении Украины, заявила председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Об этом пишет JPost.

Россия, захватившая Крым у Украины в 2014 году и поддерживающая сепаратистов на востоке страны, собрала около 100 000 военных у украинской границы и требует гарантий безопасности, включая обещание НАТО никогда не принимать Киев.

«Мы подготовили надежный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций», — сказала фон дер Ляйен в интервью СМИ, добавив, что они включают «ограничение доступа к иностранному капиталу» и «экспортный контроль, особенно в отношении технических товаров».

Спорный балтийский газопровод «Северный поток — 2» также вошел в пакет санкций.

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.

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