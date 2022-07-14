ЕС: россия должна ответить и выплатить Украине репарации

Украина пытается доказать, что у россии нет законных оснований предпринимать военные действия в стране и что в оправдание этого приводятся неподтвержденные обвинения в геноциде.

Европейский Союз вместе с 43 странами опубликовал совместную декларацию в поддержку Украины, руководствуясь Конвенцией о предупреждении преступления геноцида.

В тексте декларации говорится, что международное сообщество вновь заявляет о своей поддержке Украины в рассмотрении вопроса о подаче иска против оф* в Международный суд ООН в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

В число стран, поддерживающих Украину, входят Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и др.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.