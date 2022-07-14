ЕС: россия должна ответить и выплатить Украине репарации

Европейский Союз вместе с 43 странами опубликовал совместную декларацию в поддержку Украины, руководствуясь Конвенцией о предупреждении преступления геноцида.
В тексте декларации говорится, что международное сообщество вновь заявляет о своей поддержке Украины в рассмотрении вопроса о подаче иска против оф* в Международный суд ООН в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
В число стран, поддерживающих Украину, входят Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и др.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!