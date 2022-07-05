ЕС: у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Окно для заключения соглашения о возвращении Ирана в соответствие с ядерной сделкой вместе с США закрывается, предупреждает глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

«Если мы хотим заключить соглашение, решения нужны уже сейчас. Это еще возможно, но политическое пространство для возрождения JCPOA может скоро сузиться», — пишет он в Твиттере.

JCPOA — это ядерное соглашение 2015 года, в рамках которого Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп серьезно ослабил пакт, выведя США из него в 2018 году, что побудило Иран отказаться от соблюдения соглашения. В настоящее время Исламская Республика обогатила уран почти до уровня, необходимого для создания атомного оружия.

Усилия Борреля и его заместителя Энрике Мора по возвращению Ирана и США к выполнению условий ядерной сделки застопорились, в основном из-за позднего требования Тегерана о том, чтобы Вашингтон исключил иранских стражей революции из черного списка террористов.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».