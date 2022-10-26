«Это приведет Нетаниягу к власти»: левые партии взбунтовались против Лапида

Левые партии говорят, что премьер-министр перекачивает их голоса и лишает шансов преодолеть избирательный порог.

Левые партии «Авода» и «Мерец» в среду осудили премьер-министра Яира Лапида за его стратегию предвыборной кампании, обвинив его в попытках усилить свою партию за счет их собственных — тактика, которая подталкивает его союзников в опасную близость к непрохождению избирательного порога.

Если «Мерец» или «Авода» упадут ниже 3,25-процентного барьера и не смогут пройти в Кнессет, конкурирующий праворелигиозный блок во главе с Биньямином Нетаниягу почти наверняка получит парламентское большинство.

Лидер «Мерец» Зехава Галон предупредила членов своей партии и кандидатов в Кнессет, что недавние опросы показали «явную тенденцию перехода израильтян к Лапиду из-за желания усилить большую партию», сообщают ивритоязычные СМИ.

В телефонном разговоре во вторник Галон сказал им, что Лапид «совершает огромную ошибку» и что его усилия принесут пользу Нетаниягу.

«Этот расчет почти наверняка приведет Нетаниягу к власти, — сказала Галон о стратегии Лапида. — Мерец в реальной опасности».

Аналогичная критика прозвучала со стороны Аводы, которая, как и Мерец, в недавних опросах общественного мнения получила 4-5 мест. Минимальное количество мест для прохождения партии в Кнессет — 4.

Высокопоставленный член Аводы назвал кампанию Лапида «безответственной».

«Было бы лучше, если бы он действовал, чтобы увеличить силу нашего блока, привлекая голоса оппозиционного блока, а не шел лицом к лицу с нами и «Мерец», — сказал член Аводы.

Менее чем за неделю до выборов 1 ноября также разгорелась вражда между партией Лапида «Еш Атид» и ее крупнейшим союзником, правоцентристской партией «Национальное единство», возглавляемой министром обороны Бени Ганцем.

Ранее Курсор писал, что опрос показывает, какой из блоков ближе всего приближается к необходимому большинству.