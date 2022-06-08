Еврейский ведущий рассказал, как подарил президенту Зеленскому мацу на Песах

Перед тем, как взять у Зеленского интервью во время Песаха, еврейский ведущий CNN Джейк Таппер подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому мацу. Таппер рассказал об этом в интервью Стивену Колберту на канале CBS The Late Show.
«Я не думаю, что Зеленский особенно соблюдает правила, но, поскольку он еврей, когда я пришел на интервью, я дал ему мацу. И он сказал «спасибо»».
Таппер в шутку добавил о хабадском раввине, которого он встретил в Украине: «Они есть везде. Когда мы приземлимся на Марсе, там нас встретит раввин с табличкой «Добро пожаловать».
Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.
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