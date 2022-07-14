Европейский флешмоб: Премьер-министр Италии уходит в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что уйдет в отставку на фоне политического кризиса, вызванного отказом «Движения пяти звезд» участвовать в голосовании о доверии правительству.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я подам президенту заявление об отставке», — сказал Драги своему кабинету.

Он сказал, что условий, необходимых для продолжения работы коалиционного правительства, «больше нет», а «пакт доверия, на котором основано правительство, исчез».

Курсор ранее писал, что Лапид и Байден подписали декларацию о стратегическом партнерстве между США и Израилем. Байден и Лапид подписали совместную «Иерусалимскую декларацию», укрепляющую американо-израильское сотрудничество. Этот шаг был предпринят после того, как специальный посланник США Роберт Мэлли предупредил ранее в этом месяце, что Ирану осталось «всего несколько недель» до получения достаточного количества обогащенного урана для создания атомного оружия.

Также сообщалось, что Махмуд Аббас встретится с Макроном в Париже. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас проведет на следующей неделе в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, посвященные «мирному процессу» и выборам, сообщает министерство иностранных дел ПА.