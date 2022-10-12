Стало известно о реакции Беннета на просьбу Шакед наложить вето на сделку с Ливаном

Шакед заявила во вторник, что если соглашение не будет вынесено на голосование, она не поддержит его. Беннет, однако, еще не высказал свое мнение по этому поводу.

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет отклонил просьбу своего давнего политического союзника министра внутренних дел Айелет Шакед использовать свое право вето, чтобы добиться вынесения соглашения о границе с Ливаном на голосование в Кнессете, заявила Шакед в эфире KAN Radio в среду утром.

«Я сказал ему [Беннету], что он должен использовать свои полномочия, чтобы соглашение было одобрено Кнессетом, это мое мнение, [но] он думал иначе», — сказал Шакед.

«Это больше, чем просто процедура. Каждое значимое соглашение последних поколений вносилось на утверждение в Кнессет… из понимания того, что важные вопросы должны вернуться к суверену, а сувереном является Кнессет. С юридической, но в основном общественной точки зрения, правильно было бы представить его в Кнессет для утверждения».

Шакед также сказала, что у нее есть сомнения по поводу соглашения.

«Сделка могла быть лучше, мы могли бы достичь лучшего результата, — сказала она. — Но теперь, когда перед нами стоит эта сделка, нам нужно принять решение, подписывать ее или нет. Необходимо прояснить одно — газовая платформа Кариш не должна быть связана с соглашением», — сказала Шакед.

Комментарии Шакед прозвучали за несколько часов до того, как ожидается, что кабинет соберется, чтобы решить, будет ли Кнессет голосовать по соглашению или только пересматривать его. Вопрос принципиальный, поскольку если он будет поставлен на голосование в Кнессете, неясно, пройдет ли он.

Шакед заявила также, что если соглашение не будет вынесено на голосование, она не поддержит его. Беннет, с другой стороны, еще не сказал, какова его позиция, и он примет решение позже в среду после заседания кабинета министров.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида: Это историческая капитуляция.