Евросоюз готовится к возможным потокам беженцев из Украины

Власти Евросоюза рассматривают разные сценарии развития ситуации вокруг Украины, в том числе и возникновения потоков беженцев в случае вторжения России.

Об этом сказал на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает ТАСС.

Мамер отметила, что ЕС пытается оценить ситуацию, подготовиться к разным сценариям и исходам, в том числе к потоку беженцев, но отметила, что пока не может разглашать все подробности.

Кроме того, говоря о действующей визовой либерализации с Украиной, Мамер напомнил, что существует механизм ее приостановки, который «может быть задействован при необходимости».

Как ранее сообщал Курсор, в НАТО заявили, что наращивание присутствия России в Беларуси является крупнейшим за 30 лет. Генсек альянса заявил, что только в Беларуси сейчас находится более 30 тысяч российских военных, а у восточной границы Украины расположились еще 100 тысяч обученных солдат.

Кроме того, Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент США готов отправить 2 тысячи американских военных в Польшу и Германию на фоне обострения ситуации между Украиной и Россией. Как сообщается, войска прибудут из Форт-Брэгга, Северная Каролина.