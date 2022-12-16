Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против россии

Европейский союз сегодня, 16 декабря, официально согласовал девятый пакет санкций против россии * .

Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Пакет сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей, отметила она.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Общее количество организаций, в отношении которых наложены санкции — 410.

ЕС также расширил инвестиционные запреты против энергетического и добывающего секторов рф, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведения опросов общественного мнения для российского бизнеса.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.