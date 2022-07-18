Фаучи рассчитывает уйти в отставку к концу текущего срока Байдена

Фаучи был назначен директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 1984 году и руководил исследованиями в области ВИЧ/СПИДа, респираторных инфекций, Эболы, Зики и коронавируса.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям, заявил, что планирует уйти на пенсию до конца срока полномочий президента Джо Байдена в январе 2025 года.

81-летний Фаучи был назначен директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 1984 году и руководил исследованиями в области ВИЧ/СПИДа, респираторных инфекций, Эболы, Зики и коронавируса. Он консультировал семь президентов и является главным медицинским советником Байдена.

В интервью Фаучи сказал, что надеется «оставить после себя учреждение, в котором я подобрал лучших людей в стране, если не в мире, которые продолжат мое видение».

Ранее Курсор сообщал, что США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. По крайней мере, об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.

Ранее редакция нашего портала писала, что в россии предлагают объявить Байдена в международный розыск.