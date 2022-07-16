Байден: США привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие

15:38, Сегодня
Политика, Мировые новости
джо байден фото
Фото: depositphotos.com

Вашингтон не уйдет и не оставит вакуум, заполненный россией, Китаем или Ираном, сказал Байден. Также добавил, что Соединенные Штаты останутся активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке.

США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.

Он также заявил, что Соединенные Штаты останутся активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке.

По словам Байдена, Вашингтон не уйдет и не оставит вакуум, заполненный россией*, Китаем или Ираном.

Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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