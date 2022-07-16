Байден: США привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие

Вашингтон не уйдет и не оставит вакуум, заполненный россией, Китаем или Ираном, сказал Байден. Также добавил, что Соединенные Штаты останутся активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке.

США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.

Он также заявил, что Соединенные Штаты останутся активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке.

По словам Байдена, Вашингтон не уйдет и не оставит вакуум, заполненный россией*, Китаем или Ираном.