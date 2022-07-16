Байден: США привержены тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие

США привержены тому, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие, заявил президент США Джо Байден в субботу, выступая на саммите с шестью странами Персидского залива, Египтом, Иорданией и Ираком в Джидде в ходе своей исторической поездки по Ближнему Востоку.
Он также заявил, что Соединенные Штаты останутся активным, вовлеченным партнером на Ближнем Востоке.
По словам Байдена, Вашингтон не уйдет и не оставит вакуум, заполненный россией*, Китаем или Ираном.
Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.
Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!