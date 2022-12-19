Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявил на рижской встрече лидеров стран, входящих в «Объединенные экспедиционные силы» (JEF), передает Yle.

По его словам, поддержка Украины должна продолжаться до тех пор, пока не наступит мир, которого она заслуживает. При этом Ниинистё отметил, что сложно предположить, когда он может наступить.

Журналисты задали главам государств вопрос о том, что они думают об идее президента Франции предоставить россии гарантии безопасности. Эту идею отвергли, в том числе, руководители Нидерландов, Литвы и Эстонии. Не поддержал ее и финский президент.

«Соседи россии* – это те, кому нужны гарантии безопасности. Если россия предоставит своим соседям гарантии безопасности, можно будет рассмотреть гарантии аналогичного масштаба», – сказал Ниинистё.

В JEF входят Финляндия, Великобритания, Голландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!